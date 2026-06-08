Yeremy Pino: “Noi i favoriti? Alla fine, questa etichetta è normale. Ci siamo meritati di averla e la portiamo con molto orgoglio”

08/06/2026 | 13:19:17

L’esterno del Crystal Palace e della Nazionale spagnola Yeremy Pino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Perù. Queste le sue parole:

“Noi i favoriti? Alla fine, questa etichetta è normale. Credo che ci siamo meritati di averla e la portiamo con molto orgoglio. Non sentiamo questa pressione come qualcosa di negativo; al contrario, ci aiuta a competere meglio. Credo che abbiamo le qualità per essere lì. Come sta la squadra? Al 100%. Sinceramente. All’Europeo c’erano giocatori arrivati con piccoli problemi fisici e poi hanno reso a un livello spettacolare, come Dani Olmo. Ho piena fiducia in questa squadra e la vedo molto bene”.

Foto: sito Crystal Palace