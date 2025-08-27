Yeremi Pino vicinissimo al Crystal Palace: trovato l’accordo con il Villarreal
27/08/2025 | 13:20:36
Yeremi Pino vola verso Londra, destinazione Crystal Palace. Il calciatore spagnolo di proprietà del Villarreal si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palace. Stando a quanto riferisce The Atheltic, le visite mediche sono già state programmate nella giornata di domani (giovedì 28 agosto). Dopodiché il nazionale spagnolo apporrà la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club di Londra. Accordo tra le società raggiunto per una cifra superiore ai 25 milioni di euro.
Foto: X Yeremi Pino