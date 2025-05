YEREMAY, UNA NUOVA STELLA CHE BRILLA

17/05/2025 | 15:00:58

Tra i tasselli individuati per il Como che verrà, Cesc Fabregas ha sottolineato il nome di Yeremay. Talento assicurato e duttilità offensiva, Yeremay infatti può spaziare praticamente su tutto il fronte offensivo e andrebbe ad aggiungere un’arma potentissima all’arsenale già ben nutrito di Fabregas. Il Como sembra disposto a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro del giovane talento del Deportivo de La Coruña. Classe 2002, nato a Las Palmas, il 23enne è cresciuto con la maglia del Deportivo, facendo tutta la trafila delle giovanili, fino ad arrivare alla prima squadra, attualmente in Segunda Division. Ma le 36 presenze impreziosite da ben 16 gol hanno catturato l’interesse di diversi club europei, tra cui il Como di Fabregas.

Brevilineo, alto 17o cm, Yeremay fa della duttilità uno dei suoi punti di forza, anche se preferisce essere impiegato sulla fascia mancina, è da quella zolla in avanti che infatti il talento ha creato maggiore scompiglio e dato spettacolo nella stagione che volge ormai al termine. E la prossima potrebbe essere quella giusta per vederlo vestire la maglia del Como, gli ambizioni lombardi che hanno blindato Fabregas, sono pronti a rimboccarsi le maniche sul mercato per offrire una rosa sempre più competitiva al tecnico spagnolo. Per portare Yeremay in Italia servirà però uno sforzo economico notevole, visto che nel 2024 il Deportivo ha deciso di allungare il contratto del giocatore fino al 2030, inserendo la maxi clausola rescissoria da 30 milioni.

