Yeremay, a sorpresa ci sono anche Juventus e Napoli

10/06/2025 | 21:30:59

Il futuro di Yeremay Hernandez è tutto da scrivere. Il centrocampista sembrava essere in orbita Como, ma come riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la trattativa è entrata in una fase difficile, quasi naufragata. C’è lo Strasburgo – club satellite del Chelsea – ma, soprattutto, nelle ultime ore Juventus e Napoli hanno mostrato il loro interesse per l’ala di proprietà del Deportivo de La Coruña.

Foto: Instagram Yeremay