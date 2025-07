Yellu Santiago si presenta: “Barella è il mio modello. Avevo altre offerte, ma ero convinto di venire qui”

31/07/2025 | 15:35:12

Yellu Santiago, nuovo centrocampista del Verona, si è presentato in conferenza stampa: “Seguo il calcio italiano, quando mi hanno presentato l’opportunità di giocare qui sapevo di dovermi aspettare un calcio fisico e tattico oltre che di qualità. Un modello? Barella mi ha colpito molto, anche c’è molta qualità in generale qui. Avevo altre offerte, ma quello che mi ha fatto decidere per il Verona è stata la fiducia che mi hanno trasmesso Sean e il Presidente. Sono venuto qua per crescere, raggiungere poi gli obiettivi della squadra. Sarebbe un ottimo traguardo per me anche arrivare in Nazionale. Sono un giocatore fisico, con un buon tocco, in A vengono premiati i giocatori con buone qualità fisiche e che sanno andare avanti e indietro”.

FOTO: Sito Verona