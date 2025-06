Ye (CEO Espanyol): “Joan Garcia? Si muove solo col pagamento della clausola”

08/06/2025 | 21:30:47

Il Barcellona dovrebbe annunciare l’acquisto di Joan García all’inizio della prossima settimana. Il trasferimento del portiere è stato argomento di discussione con Mao Ye, CEO dell’Espanyol, a margine di un evento promosso dal club catalano: “Non abbiamo avuto alcun contatto con il giocatore dall’ultima partita. I giocatori sono in vacanza e stiamo cercando di rispettare questo periodo di riposo per tutti in modo equo. Stiamo cercando di concludere altri accordi, ma non abbiamo avuto alcun contatto con Joan. Non c’è stato alcun contatto ufficiale, né da parte di alcun club né da parte del giocatore”.

L’amministratore delegato ha ribadito che Joan García non è in vendita. “Il giocatore attualmente appartiene all’Espanyol; ha la sua clausola, aggiornata al CPI. Ha il diritto di scegliere la sua carriera professionale; dobbiamo capire la decisione personale di ognuno, ma il contratto è il contratto e dobbiamo rispettare ciò che viene firmato. Non abbiamo intenzione di negoziare la clausola. Né con il Barcellona né con nessun altro. Oggi Joan García è un giocatore dell’Espanyol. Siamo stati chiari fin dal primo giorno. Bisogna pagare la clausola; tutti i club conoscono la procedura. Non dobbiamo insegnare niente a nessuno”, ha concluso.

Foto: Instagram Joao Garcia