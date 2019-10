Yaya Touré: “Razzismo? È una vergogna, ma alla Fifa non sembra importare granché”

Yaya Touré, ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, ora in Cina al Quingdao Huanghai, ha parlato ai microfoni de L’Equipe affrontando il tema razzismo: “È una vergogna. Se ne parla sempre, bla, bla, bla… E poi che succede? Non cambia niente. Alla gente della FIFA non sembra importare granché, ne parlano ma tutto continua ad essere come sempre. Non voglio dire che non sono preoccupato. Sono inquieto, mi dà molto fastidio”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City