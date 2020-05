Yaya Touré verso il Brasile, lo aspetta il Vasco: “Non vedo l’ora di conoscere i tifosi”

Yaya Touré potrebbe presto iniziare una nuova avventura in un campionato per lui tutto nuovo: quello brasiliano. Ad attendere il centrocampista ivoriano, dopo la parentesi cinese con il Qingdao Huanghai, c’è infatti il Vasco da Gama: il candidato alla presidenza del club brasiliano, Leven Siano, attraverso un video messaggio su Instagram ha annunciato quello che sarà il suo primo affare una volta vinte le elezioni. Lo stesso Yaya Touré ha confermato ringraziando per l’opportunità: “Voglio ringraziare Leven per avermi incluso nel suo progetto. Sono impaziente di vedere presto tutti i tifosi del Vasco. Forza Vasco!”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City