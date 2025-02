YASIN AYARI: DINAMICITÀ E INTELLIGENZA TATTICA A DISPOSIZIONE DEL BRIGHTON

Da giovane promessa a certezza del Brighton in poco meno di due stagioni. Così è possibile riassumere il percorso di Yasin Ayari con la maglia del club inglese. Cresciuto nelle giovanili dell’AIK, squadra svedese, trova il suo debutto tra i professionisti nel match del 6 dicembre 2020 contro l’Elfsborg. Una tappa fondamentale per il percorso del classe 2003 che trova la sua consacrazione nella stagione 2022-2023. In quest’annata infatti, oltre a realizzare 4 gol e 2 assist in 24 gare disputate in campionato e a esordire con la sua Svezia contro la Finlandia, si ritrova a far fronte alle lusinghe del Brighton, alle quali cede nel mese di gennaio.

Un’opportunità unica e irripetibile, soprattutto perché a chiamare è la Premier League. Nonostante ciò, Yasin Ayari è ancora acerbo e il club inglese preferisce farlo maturare prima nel Coventry City, dove colleziona 1 gol in 13 presenze, e poi nel Blackburn con cui scende in campo per 13 volte. Esperienza che fa maturare il giovane centrocampista permettendogli così di essere confermato all’interno della rosa del Brighton nella stagione corrente. Fino a questo momento infatti, tra coppe e campionato, è a quota 25 presenze e sta diventando sempre di più una risorsa importante per la squadra, anche a gara in corso.

Parliamo di un calciatore duttile che, nell’arco di questa stagione, ha ricoperto diversi ruoli. Partendo dal mediano, passando per la mezzala, sia destra che sinistra, fino ad arrivare alla trequarti campo. Insomma si tratta di un calciatore tuttofare, ma che ha tra le sue caratteristiche principali la dinamicità e la cattiveria agonistica. Quando c’è da lottare, infatti, non si tira mai indietro e, in caso di ripartenza, è sempre il primo a dare il via alla manovra buttandosi in avanti. Inoltre, si tratta di un giocatore sul quale poter contare in fase di costruzione e non a caso il tecnico Hurzeler, buona parte delle volte, lo schiera davanti alla difesa.

Ayari, dunque, sta lentamente scalando le gerarchie in casa Brighton. Un qualcosa di inaspettato per un calciatore che, nelle prime due stagioni, non è stato ritenuto pronto a vestire la maglia del club inglese, al punto da essere mandato in prestito. Ed è proprio questo, forse, il più grande punto di forza di Yasin che, passo dopo passo e con dedizione, si sta mettendo in mostra in un campionato come la Premier League che può farti decollare da un momento all’altro.

FOTO: Instagram Yasin Ayari