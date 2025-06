Yamal: “Voglio essere ogni anno più forte. La Champions tornerà presto a Barcellona”

19/06/2025 | 19:05:39

Nel documentario “Inside Barça” Lamine Yamal ha parlato così dei suoi desideri per l’anniversario, come riportato da MARCA: “A 18 anni chiedo tutto quello che avevo a 16 e 17 anni, più il titolo che mi manca (la Champions) e la Coppa del Mondo. Non penso ai tanti anni che mi restano da giocare, voglio vincere ora. Dico ai culés che lotteremo e che la Champions League tornerà sicuramente a casa”.

Di fronte a lui il futuro sembra radioso e lui ne sembra consapevole: “Grazie alla mia età, migliorerò ogni anno perché il mio fisico crescerà e la differenza con gli altri avversari sarà più evidente. Mi sentirò più a mio agio in campo”, le sue parole.

Poi sulla Supercoppa vinta contro il Real Madrid quest’anno: “Perdere una finale all’inizio dell’anno contro il nostro principale rivale sarebbe stato difficile, ma uscirne vincitori è stato molto positivo per la squadra. Segnare contro il Real Madrid è sempre qualcosa di speciale, qualcosa che sogni fin da bambino. La squadra è molto competitiva, lo abbiamo dimostrato. Nel Clásico, hai una motivazione in più, e abbiamo lasciato i Blancos senza toccare palla per 25 minuti nella nostra metà campo. Al Camp Nou, sarà ancora più facile per la gente venire e godersi la partita”.

Foto: sito Barcellona