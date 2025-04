Yamal: “Triplete? Siamo il Barcellona, l’obiettivo è quello di vincere tutto”

Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, ha parlato a ESPN dove si è soffermato su diversi temi, tra cui gli obiettivi da conquistare con il club catalano.

Queste le sue parole: “Sono una di quelle persone che si fidano sempre della loro squadra. Il triplete? Dall’inizio della stagione, miro sempre al massimo, Quindi, se possiamo vincere il titolo all’inizio della stagione, questo è l’obiettivo. Ora non è diverso. Non è a causa di un’eccessiva fiducia o qualcosa del genere, è perché devi credere in te stesso”.

Yamal ha poi spiegato qual è la sua mentalità nonostante la giovane età: “Se stai dicendo che un’altra squadra vincerà, non so perché vai in campo a giocare, così dico che possiamo vincere il triplete. Noi siamo il Barça. L’abbiamo già raggiunto, speriamo di poterlo fare di nuovo”.

Foto: Instagram Barcellona