Yamal sulla rabona: “Ho visto che i difensori avversari tendono a buttarsi a terra. Era il modo più bello per saltarlo”

14/10/2026 | 11:32:38

Lamine Yamal ha incantato ancora una volta in questa stagione. Nell’inferno dell’Ali Sami Yen, casa del Galatasaray, si è preso la scena nella ripresa grazie a due assist, serviti al bacio, per i gol di Fermin Lopez e Anthony Gordon. Ma, a diventare virale è stata la rabona con cui ha lasciato sul posto l’avversario turco, superandolo anche grazie a un rimpallo fortunoso, servendo poi il pallone per il momentaneo 1-3 dell’inglese. Ai microfoni di CBS Sports, il 10 blaugrana ha commentato il gesto tecnico come richiesto da Thierry Henry: “Ultimamente ho notato che ogni volta che arrivo sulla linea di fondo, i difensori tendono a buttarsi a terra. Ho visto l’opportunità di fare la rabona, mi sembrava il modo più bello di saltare l’avversario. Ha funzionato. Cerco sempre di usare i miei trick per crearmi spazio. I difensori cercano sempre di chiuderti. Qualsiasi numero che ti aiuti a creare spazio è un vantaggio”.

Foto: Instagram Yamal