Yamal sui social in vista del Newcastle: “Montjuic è stato l’inizio, il Camp Nou è dove la storia sarà scritta”
18/03/2026 | 17:23:22
A poche ore dal match di Champions contro il Newcastle, Lamine Yamal ha voluto suonare la carica tramite il proprio account Instagram. Queste le sue parole:
“Montjuïc è stato l’inizio, il Camp Nou è dove la storia sarà scritta”.
I blaugrana contano di sfruttare il pareggio per 1-1 dell’andata per chiudere la pratica tra le mura del rinnovato Camp Nou e avanzare nella competizione.
Foto: Instagram Barcellona