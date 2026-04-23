Yamal sui social: “Fa male non poter combattere con i miei compagni. Tornerò più forte e più entusiasta che mai”

23/04/2026 | 18:24:35

L’esterno offensivo del Barcellona, Lamine Yamal, ha parlato sui social a seguito dell’infortunio al bicipite femorale subito ieri. Queste le sue parole in un post su Instagram:

“Questo infortunio mi lascia fuori dal campo nel momento in cui volevo esserci di più, e fa più male di quanto possa spiegare. Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l’anima ad ogni partita.

Io sarò lì, anche se dall’esterno, a sostenere, incoraggiare e spingere come un altro. Questa non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore.

Grazie per i messaggi e Visca el Barca”.

Foto: Instagram Yamal