Yamal: “Sogno la Champions e il Pallone d’oro. Messi il migliore di tutti i tempi, Neymar avrebbe meritato di più”

03/09/2025 | 15:40:22

Lamine Yamal si è raccontato in una intervista concessa a RTVE: “Champions League e Pallone d’Oro? Entrambi sono un sogno. In particolare, vincere la Champions con il Barça sarebbe incredibile. Tutti vogliono conquistare il Pallone d’Oro, chi dice il contrario mente. Essere già nella lista a 18 anni è qualcosa da apprezzare, e spero che accada. Pallone d’oro? Lo darei a Neymar, penso che lo meriti e avrebbe meritato di più. Nel periodo in cui giocava al Barça o al Paris Saint-Germain lo avrebbe meritato senza dubbio, oggi lo avrebbe vinto di sicuro. Mi sarebbe piaciuto vederlo vincere almeno una volta. E ovviamente Messi, perché è il migliore di tutti i tempi”.

Foto: Instagram Barcellona