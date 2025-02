Yamal: “Siamo i migliori e vinceremo LaLiga. Champions? Tutto dipende da noi”

In un’intervista a Mundo Deportivo, Lamine Yamal ha espresso la sua fiducia nella vittoria della Liga: “Fin dall’inizio della stagione ho sempre detto che bisogna avere fiducia in se stessi. Essere favoriti non serve a nulla, ma dobbiamo credere di essere i migliori e penso che lo siamo. Abbiamo i giocatori migliori e vinceremo il campionato”.

Sulla Champions: “Tutto dipende da noi. In Champions League c’è solo una squadra più favorita di noi, ed è il Liverpool perché è arrivato primo. E nella Liga siamo attualmente primi. Ogni vittoria ci avvicina sempre di più all’obiettivo finale”.

Foto: Instagram Barcellona