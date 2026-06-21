Yamal: “Segnare ai Mondiali è sempre stato il mio sogno. Quattro anni fa guardavo le partite a scuola”

21/06/2026 | 21:14:04

Lamine Yamal, asso del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato a Dazn dopo il 4-0 all’Arabia Saudita e il primo gol nella coppa del Mondo.

Le sue parole: “Era questo il piano, giocare un tempo e poter riposare, ma soprattutto aiutare la squadra. La prima partita è stata qualcosa che non ci apparteneva, è andata diversamente, ma ora siamo arrivati e puntiamo a qualcosa in più. Dipendeva dalla partita, è andata come volevamo, il 3-0 ha permesso di riposare ed è stato perfetto”.

Il brutto esordio con Capo Verde: “Pareggiare una partita che sai di dover vincere ti rode, ci ha fatto riflettere molto e ci ha permesso di arrivare a questo match come volevamo”.

Il suo primo gol: “Molto speciale, ho sempre sognato di essere a un Mondiale e poter segnare alla prima partita da titolare è un sogno. L’altro Mondiale l’ho visto in classe, e poter segnare qui con mia madre e la mia famiglia è un sogno”.

Foto: Instagram Yamal