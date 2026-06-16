Yamal: ”Sappiamo che la competizione è lunga e che l’obiettivo è ancora lontano”

16/06/2026 | 13:28:53

Yamal sul suo profilo Instagram ha voluto scrivere un messaggio, per parlare a tutti i tifosi spagnoli, dopo il pari, inaspettato, con Capo Verde: “Prima partita della Coppa del Mondo e abbiamo preso un punto. Sappiamo che la competizione è lunga e che l’obiettivo è ancora lontano, ma continueremo a lavorare e tutto andrà come vogliamo, non dubitarne. Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di giocare di nuovo dopo il mio infortunio, così come la mia famiglia che è sempre al mio fianco, mi sostiene e mi accompagna in ogni fase di questo percorso”.

Foto: Instgram Spagna