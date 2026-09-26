Yamal rivela cosa ha detto a Messi in finale dei Mondiali: “L’ho ringraziato per tutto, è il migliore”

26/09/2026 | 16:24:03

Lamine Yamal, in un’intervista rilasciata al Guardian, ha rivelato il dialogo, breve ma intenso, avuto con Leo Messi al termine della finale della Coppa del Mondo, che ha visto la sua Spagna vincere per 1-0 contro l’Argentina. Ecco le parole del 10 del Barcellona: “Sono andato a trovare Leo Messi e gli ho detto: grazie. L’ho ringraziato molto per tutto quello che ha fatto e perché è il migliore. Ho sempre pensato che fosse il migliore, anche prima che vincesse la Coppa del Mondo e la Copa America. Cerco sempre di prendere le distanze dalle cose che sembrano belle solo per apparenza. Questo momento è venuto dal profondo del mio cuore. L’ho visto lì, così sono andato a ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il calcio, è successo spontaneamente”.

Foto: Instagram Yamal