Yamal: “Pallone d’Oro? Ho grandi possibilità di vincerlo”

08/09/2026 | 17:10:32

Yamal ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle possibilità di vincere il Pallone d’Oro: “Non dipende da me, dipende da voi… (in riferimento alla sala stampa, ndr). Il lavoro fatto con la squadra e con la Nazionale è stato incredibile, dovesse succedere per prima cosa sarei grato ai due gruppi. Credo di avere grandi possibilità, ma vedremo. Di sicuro non supplicherò nessuno. Non esiste motivazione massima che la Champions League, è la competizione che ci manca da vincere. Abbiamo grandi giocatori come Rodri, Gordon e Adeyemi e ci proveremo”.

Foto: Instagram Yamal