Yamal: “Offerta dal PSG? Non so nulla, ma è impossibile che io vada via dal Barcellona”

Lamine Yamal è sicuramente una delle stelle più lucenti del Barcellona e del calcio europeo. Il suo contratto scadrà a giugno del 2026, ma il suo rinnovo fino al 2030 verrà ufficializzato dopo il 13 luglio. A parlare del suo futuro è stato proprio il classe 2007 in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. Queste le sue parole: “Non credo che nessuno dubiti di quanto amo il club. L’ho sempre detto e penso che tutto andrà bene. Se entrambe le parti vorranno, accadrà. Ma non credo che nessuno possa dubitare di ciò che provo per questo club. Offerta dal PSG? Non so nulla, ma anche se arrivasse un’offerta alle persone intorno a me non me lo direbbero. Questo perché ho un contratto con il Barcellona e perché ritengo che per me sia impossibile andare in un altro club. Devo tutto al Barcellona”.

FOTO: Instagram Barcellona