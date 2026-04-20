Yamal: “Non vedo l’ora di giocare il Mondiale. Spero di vincerlo”

20/04/2026 | 22:59:00

Una delle star più attese di questa estate, al Mondiale, è Lamine Yamal. La stella del Barcellona ha così parlato in vista della competizione iridata: “Sono emozionatissimo. Fin da bambino ho sognato di partecipare a un Mondiale, di poter vedere mia madre sugli spalti, di rappresentare la Nazionale… questi due mesi sembreranno troppo brevi e ovviamente spero che ne usciremo campioni. Siamo una generazione diversa, il calcio non è più lo stesso. La gente si diverte anche con quello che fai fuori dal campo, e questo cambiamento mi piace. Mi piace anche mostrarlo”, riconosce”.

Poi sulla responsabilità di essere una star così giovane: “È difficile rendersi conto di quanto sia una responsabilità e di come non ci si possa permettere di sbagliare, perché si è un modello per molti bambini, ma io la vedo come una cosa positiva. Per questo motivo, ogni volta che mando un messaggio cerco di farlo in modo significativo e con l’obiettivo di aiutare più persone. Detto questo, a volte commetterò degli errori, ma ho solo 18 anni”.

Foto: Instagram personale