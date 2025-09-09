Yamal non si pone limiti: “Sogno di vincere molti Palloni d’Oro”

09/09/2025 | 18:10:08

In un’intervista rilasciata al noto giornalista José Ramon de la Morena, e riportata da Mundo Deportivo, Lamine Yamal non si è posto alcuni limiti in merito al prestigioso premio personale, tanto desiderato dai fuoriclasse del calcio: il Pallone d’Oro. L’attaccante classe 2007 del Barcellona ha risposto così alla domanda relativa al massimo riconoscimento individuale: “Non sogno di avere un Pallone d’Oro, sogno di averne molti. Penso di essere un giocatore che ha le capacità per farlo, e se non ci riesco è perché non ho fatto le cose per bene”.

Foto: Instagram Barcellona