Yamal: “Nessuno alla mia età ha vinto così tanto negli ultimi tempi”

14/09/2026 | 12:00:55

Lamine Yamal ha concesso un’ intervista a Movistar+: “Nel calcio ci sono state grandi stelle: giocatori storici come Leo Messi, Cristiano… come Diego Maradona, che non ho potuto vedere giocare. Però credo che mai un giocatore così giovane abbia vinto, forse era successo a Pelè ma non in tempi recenti. Penso che molte persone abbiano l’idea che, avendo già vinto, prima o poi io possa rilassarmi. Ma so di avere ancora mille cose da fare per entrare nella storia del calcio”.

Foto: Instagram Yamal