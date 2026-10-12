Yamal mette la freccia e vede Mbappé: a un solo gol in Champions dal pareggiare i 13 centri del francese prima dei 20 anni

12/10/2026 | 13:30:33

Lamine Yamal continua a macinare gol e assist, rompendo qualsiasi record di precocità. Il numero 10 blaugrana ha iniziato la stagione con 12 gol e 8 assist fra tutte le competizioni, comprese le partite di Nations League con la Spagna. La Champions League, unico trofeo che manca ancora in bacheca al classe 2007, è l’obiettivo principale della stagione del Barcellona. E, proprio nella massima competizione continentale, Yamal sta per eguagliare e superare un record di Kylian Mbappé. Con 12 gol e 11 assist registrati in 34 partite di Champions all’età di 19 anni, è a meno 1 dal francese che, prima di compiere vent’anni, si fermò a 13.

Foto: Instagram Yamal