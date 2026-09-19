Yamal: “Messi miglior giocatore del Mondiale. Il nostro punto debole sono Bayern e PSG, ti fanno correre molto”

19/09/2026 | 12:45:06

Lamine Yamal, nell’intervista concessa a Jorge Valdano, nel programma Universo Valdano, è tornato a parlare di Messi e del suo Mondiale, del vero punto debole del Barcellona e di una voglia particolare.

Su Messi: “Anche se tutti sanno che è il migliore della storia, nessuno si aspettava un Mondiale leggendario come quello che ha fatto, in tutte le partite, portando una squadra in finale, perché l’Argentina ha buoni giocatori, ma Leo era sempre presente nei momenti importanti. Per me è stato il miglior giocatore della Coppa del Mondo per tutto ciò che è e per quello che ha fatto, nessuno si aspettava che un giocatore dell’età di Leo, anche se fosse stato Leo, potesse fare cose a quel livello”.

L’obiettivo acclamato in casa Barcellona è la Champions. Proprio sul trofeo, Yamal ha risposto: “Il nostro punto debole sono avversari, più simili al Bayern o al PSG, più fisici e che ti portano a correre molto e a essere concentrati durante tutta la partita. Contro l’Arsenal sarebbe una partita più tattica per avere palla”.

Sul Real Madrid: “Da quando gioco in prima squadra, non abbiamo mai affrontato il Madrid in Champions League, mi piacerebbe affrontarci”.

Foto: Instagram Barcellona