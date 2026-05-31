Yamal: “L’infortunio? Pregavo che non fosse niente, ho avuto paura”

31/05/2026 | 16:20:38

Lamine Yamal ha parlato ai microfoni ufficiali della Federazione spagnola, tornando anche sul recente infortunio: “Ricordo la sequenza in cui mi sono infortunato. Dentro di me pregavo che non fosse niente, che fosse solo un crampo o qualcosa del genere, perché mi vedevo molto vicino ai Mondiali e sapevo che si trattava di un infortunio al bicipite femorale che non avevo mai avuto prima, ma che non mi tormentava da tempo. Quindi temevo che fosse grave e soprattutto che non lo fosse, ma che potessi avere una ricaduta e che avrei potuto saltare i Mondiali”.

Foto: Instagram Yamal