YAMAL, LA STELLA DEL PRESENTE E DEL FUTURO

28/05/2025 | 15:00:33

Yamal e il Barcellona, la grande storia andrà avanti almeno fino al 2031. Dopo aver collezionato 25 gol e 34 assist nella sua carriera con la maglia del Barcellona, l’ala spagnola si è rivelata protagonista dell’ultima stagione dei catalani che ha portato in dote la vittoria della Liga e la Copa del rey, oltre alla Supercoppa di Spagna. Una firma sul contratto arrivata nel pomeriggio di ieri alla presenza del presidente Joan Laporta, del vice Rafa Yuste e del direttore sportivo Deco. Un accordo che non ha fatto altro che suggellare il rapporto tra i catalani e Yamal, ora pronti ad andare avanti insieme e proseguire la strada di successi tracciata in questa stagione, con un Triplete sfumato solo per via di un’Inter eroica, capace di avere la meglio su Yamal e compagni. 106 presenze raccolte in prima squadra e diversi record già all’attivo per la stella del Barcellona: dal più giovane marcatore nella storia della Liga, della Copa del Rey e della Supercoppa, al più giovane a superare le 100 presenze con il Barcellona. Nato in Catalogna, terra che lo ha cresciuto e fatto diventare un fuoriclasse, è al Barcellona che Yamal ha vissuto praticamente tutta la sua vita, passando in tutta la trafila delle giovanili, fino all’approdo in prima squadra, dove in pochissimo tempo è divenuto un punto fermo. E anche con la Spagna, Yamal si è già tolto grandi gioie, come la vittoria dell’Europeo nel 2024.

Classe 2007, il fuoriclasse del Barcellona ha già messo dalla sua parte 5 trofei, nonostante la carta d’identità verdissima. “L’età non conta. Nel calcio contano la qualità e la mentalità, e io sono pronto come i miei compagni, qui siamo in tanti ad essere giovani. Cerco di divertirmi e di godermi tutto questo. Sono pochi quelli che possono dire di aver giocato tante partite col Barça alla mia età”. Un cammino che è solamente all’inizio e che vedrà Yamal vestire la maglia del Barcellona e ricalcare le orme di Messi almeno fino al 2031, ma con numeri già superiori alla prima fase di carriera della Pulce con i blaugrana.

FOTO: Instagram Yamal