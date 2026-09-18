Yamal: “Il Pallone d’Oro non dovrebbe andare a chi segna o a chi vince di più, ma al migliore al mondo”

18/09/2026 | 16:19:05

Lamine Yamal torna a parlare del Pallone d’Oro e promuove, ancora una volta, sé stesso. Nel corso dell’intervista rilasciata a Movistar e più precisamente al programma Universo Valdano, il numero 10 del Barcellona ha deciso i criteri che secondo lui debbano premiare il vero vincitore: “Il Pallone d’Oro non dovrebbe andare a chi ha segnato 80 gol. Perché, quando lo fai, vieni già nominato capocannoniere. Non va premiato nemmeno chi vince più titoli. Deve andare a chi, guardando una partita, ti fa dire “Lui è diverso da tutti gli altri”. Deve essere assegnato al miglior giocatore al mondo, punto”.

Foto: Instagram Yamal