Yamal: “Il calcio non è pressione, ma divertimento. Ogni partita è una bella esperienza che va vissuta”

29/04/2025 | 17:31:54

Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della semifinale di andata di Champions League contro l‘Inter.

Queste le sue parole: “C’è tanta voglia di vincerla, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto”.

Cento partite ufficiali a neanche 18 anni. Cosa significa? “Credo che sia una gran cosa raggiungere questo traguardo in un club grande come il Barcellona. Non è una cosa da tutti, e credo che sia importante la continuità. È la cosa a cui do più valore in questo momento”.

Hai già vinto tutto, manca la Champions. Ogni tanto soffri di vertigini?

“No, perché altrimenti non sarei d’aiuto ai miei compagni. Ho la motivazione e la fiducia che servono per preparare partite così, la paura resta fuori”.

Dietro i successi, i sorrisi, i balli, senti la pressione? O fa parte del talento innato che hai? “Io non la chiamerei pressione, un ambiente vissuto come quello dopo la Copa del Rey è una cosa da godere. Sono esperienze nuove, belle, che vanno vissute”.

Foto: Instagram Barcellona