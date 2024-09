Yamal: “Idolo? Neymar al Santos. Paragone con Messi? Vuol dire che sono sulla buona strada”

Yamal è il più giovane candidato al Pallone d’Oro di sempre, grazie alla passata stagione chiusa con la vittoria, da protagonista, dell’Europeo con la Spagna. Il giocatore del Barcellona ha rilasciato un’intervista all’Equipe nella quale ha parlato della sua infanzia: “Andavo sempre ovunque con la mia palla. La portavo a scuola e in classe la nascondevo perché la maestra non me la faceva tenere. Giocavo insieme ai cani, correvo sempre con loro: giocare contro un cane è la cosa più difficile”. Sui suoi idoli: “Neymar quando era al Santos, ovviamente Messi, Villla, tutto quel Barça. Sono state le prime partite che ho visto e i miei primi ricordi calcistici. Giocare in strada, uno contro uno, mi ha tolto la paura di affrontare gente più grande. Loro avevano 20 anni e io 11”. Sull’arrivo in prima squadra: “Il Barcellona è il club che tratta meglio i giocatori. Ero imbarazzato il primo giorno in cui sono entrato nello spogliatoio della prima squadra, ero molto nervoso. Piano piano ho perso quel senso di vergogna e al debutto non ero nervoso”. Paragone con Messi: “Sono un ragazzo a cui non piace rilassarsi ma neanche esagerare. Al paragone è meglio non farci caso, anche se non mi dà fastidio. Se sei paragonato al miglior giocatore della storia, sei sulla buona strada”.

Foto: Instagram Yamal