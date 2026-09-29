Yamal è inarrestabile: 10 gol e 7 assist dall’inizio di stagione. E stabilisce un altro record
29/09/2026 | 21:34:53
Lamine Yamal sta vivendo l’avvio di stagione migliore della sua carriera. A 19 anni, il super talento del Barcellona ha iniziato la sua quarta stagione da professionista, toccando delle vette mai esplorate in precedenza. Con il gol che ha aperto la sfida contro la Croazia è già salito in doppia cifra, migliorando anche la quota degli assist (7) con il delicato pallone servito con il piede debole per il gol del vantaggio di Pubill. In 106 anni di storia della Nazionale spagnola, mai nessun giocatore aveva segnato in due partite consecutive entro i primi due minuti di gioco, prima dell’avvento di Yamal. Record stabilito tra la partita di Wembley contro l’Inghilterra e questa sera, con entrambi i gol siglati al secondo minuto di gioco.
Foto: Instagram Yamal