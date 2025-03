Yamal: “Dopo l’eliminazione del Liverpool siamo i favoriti in Champions”

Intervistato da Sport, Lamine Yamal, stella del Barcellona e del calcio spagnolo, ha espresso grande fiducia nelle ambizioni del Barcellona in Champions League: “Siamo i favoriti per vincere. Dopo l’eliminazione del Liverpool, ora tocca a noi. Non abbiamo paura di nessuno e la squadra ha una mentalità vincente. Siamo una squadra diversa dall’anno scorso, quando perdemmo contro il PSG. Siamo una famiglia”.

Foto: Instagram Barcellona