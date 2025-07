Yamal dopo il rinnovo: “Un sogno che si avvera, il Barça è la mia vita”

16/07/2025 | 21:00:39

“È un sogno che si avvera, sono in questo club da quando avevo sette anni”. Parla così Lamine Yamal, travolto da un turbinio di emozioni in seguito al rinnovo con il Barcellona ufficializzato fino al 2031 e soprattutto l’annuncio del numero 10 blaugrana che indosserà d’ora in avanti. Intervenuto ai microfoni di Barça One: “Sono molto felice di viverlo con la mia famiglia. Il Barça è la mia vita, sono qui da quando avevo sette anni e, come tutti i ragazzi della Masia, sognavo di giocare qui”.

Poi ha proseguito: “Voglio vincere, desidero continuare a vincere e a crescere perché sono molto giovane. Ho molta voglia di giocare al Camp Nou, vinceremo…”. Quanto alla scelta del club di assegnargli la Diez che vestì Messi: “Sono grato al club per avermela data, da piccolo sognavo di giocare nel Barça e farlo con questo numero”.

Il 18enne del Barcellona poi non si pone limiti: “Non ho pressione e sono concentrato sul calcio, voglio vincere la Champions e il Mondiale”. Interrogato su quale sia il punto da migliorare della squadra in questa stagione, ha ribadito il suo obiettivo principale: “Vincere la Champions. Dobbiamo crescere perché siamo una squadra molto giovane e dobbiamo continuare a giocare allo stesso modo”.

Foto: Instagram Barcellona