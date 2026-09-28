Yamal: “Champions? Tutto dipende dal destino. Al Barca siamo una grande famiglia e il nostro obiettivo è vincere”

28/09/2026 | 10:38:17

L’attaccante del Barcellona e della Nazionale spagnola, Lamine Yamal, ha concesso un’intervista a ON Sport. Queste le sue parole:

“Vincere la Champions? Tutto dipende dal destino. La Champions League non si decide in una sola partita; si può giocare male e perdere il titolo. Quindi serve fortuna, insieme all’esperienza, e queste cose si accumulano anno dopo anno. Spero che la fortuna sia dalla nostra parte quest’anno. Giochiamo per vincere il campionato; non siamo qui per fare una passeggiata. Vogliamo vincere e riportare il trofeo a Barcellona, ​​e se Dio vuole, otterremo la vittoria quest’anno. Pallone d’Oro? Tutti noi giochiamo per raggiungere vittorie, collettive o individuali, come il Pallone d’Oro. Lewandowski o Raphinha? Non credo sia una questione di chi sia migliore o peggiore. La squadra si adatta a diversi giocatori e ognuno ha punti di forza diversi. Robert, ad esempio, si distingue per la sua capacità di finalizzare le azioni offensive, mentre Raphinha è un ottimo passatore. Ognuno ha i propri punti di forza e le proprie abilità, e ogni giocatore si distingue per ciò che fa. La stagione con il Barca? Stiamo attraversando un ottimo periodo e vogliamo continuare a offrire un calcio divertente ed emozionante. Credo ci sia stato un salto di qualità, sia in termini di livello, prestazioni e qualità, sia grazie ai nuovi giocatori che si sono adattati bene, sia grazie all’intesa tra i veterani, che si rafforza ogni giorno di più. Giochiamo tutti con la stessa mentalità, una mentalità vincente, e faremo sempre ciò che riteniamo meglio per la squadra. Siamo una grande famiglia all’interno della squadra e il nostro obiettivo è sempre vincere”.

Foto: Instagram Yamal

