Yamal: “C’è fiducia dopo la vittoria col Portogallo. Quando giochi bene, tutti devono stare zitti”

09/07/2026 | 09:45:40

Lamine Yamal si prepara alla sfida con il Belgio. L’attaccante della Spagna e del Barcellona ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo dove ha parlato della Coppa del Mondo e della sua carriera: “Vittoria contro Ronaldo? Ci dà grande fiducia. Per me, il Portogallo era una delle tre migliori nazionali del Mondiale; averli eliminati ci dà molta fiducia in vista della partita contro il Belgio. Credo che tutto ciò che ho vissuto – sia nel calcio che nella vita privata – ti porti a maturare; ti fa crescere. Anche i compagni mi aiutano ogni giorno, così come le conversazioni con persone più grandi ed esperte… Tutto questo mi è stato utile. Credo che ci siano due aspetti: da un lato le persone che si fidano e credono in te, dall’altro quelle che sperano che tu non faccia bene per poterti criticare. L’importante è mantenere la calma e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso: quella di vincere, vincere e ancora vincere. Alla fine, non conta cosa dice la gente. Considero le critiche un aspetto positivo. Quando giochi bene, tutti devono stare zitti”.

Foto: Instagram Yamal