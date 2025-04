Yamal avvisa l’Inter: “Il Barcellona darà tutto per arrivare in finale di Champions”

30/04/2025 | 16:34:09

Intervistato da Amazon Prime Video prima della semifinale d’andata di Champions League, l’esterno offensivo del Barcellona Lamine Yamal ha suonato la carica in casa blaugrana, lanciando un avvertimento all’Inter: “Il Barcellona darà tutto per vincere e arrivare in finale, a qualunque costo”. Rievocando i suoi inizi nei campetti di periferia, la stella degli spagnoli ha ricordato: “Il sogno di giocare la Champions League è diventato realtà. Sto vivendo proprio quei momenti che immaginavo da bambino mentre guardavo le partite in TV” ha confidato il fuoriclasse del Barcellona. E ovviamente non ci saranno dubbi di formazione, con il tecnico del Barcellona Hansi Flick che punterà fortemente su Yamal.

FOTO: Instagram Barcellona