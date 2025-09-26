Yamal annuncia il suo ritorno: l’indizio social
26/09/2025 | 14:19:09
Buone notizie per il Barcellona: Lamine Yamal ha annunciato tramite una storia su Instagram il suo rientro. In un video che mostra alcune delle sue giocate, compare la scritta “Hey, I’m back”, questo il messaggio lanciato dal giovane spagnolo.
Il segnale lascia intendere che Yamal potrebbe essere pronto a rientrare tra i convocati per la sfida di domenica in Liga contro la Real Sociedad. Nonostante le possibili riserve del tecnico dei blaugrana nell’impiegarlo subito in campionato, la sua presenza per il match di Champions League in programma mercoledì contro il PSG sembra ormai certa.
Foto: Instagram Barcellona