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Yamal a un gol dalla storia: può diventare il massimo goleador della Champions prima dei 20 anni

03/11/2026 | 15:35:02

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Appuntamento con la storia per Lamine Yamal. Questa sera, in occasione della quarta giornata di Champions League contro l’Aston Villa, il numero 10 Blaugrana potrebbe diventare il goleador di tutti i tempi della massima competizione continentale prima dei vent’anni. Infatti, lo spagnolo è attualmente al primo posto ex aequo con Kylian Mbappé a quota 13 reti, segnate prima di compiere venti anni. Nella speciale classifica, seguono Erling Haaland a 10 e appaiati a 6 Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Raul e Karim Benzema. Qualora non dovesse arrivare il sigillo contro gli uomini di Unai Emery, Yamal avrebbe almeno altre 4 partite per suggellare il record.

Foto: Instagram Yamal