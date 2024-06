Yakin: “Preoccupati dell’Italia? Semmai è il contrario”

Il ct della Nazionale svizzera Murat Yakin ha parlato della partita di sabato contro l’Italia alla tv del Paese Srf. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita. Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell’Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene. Non possiamo dire che siamo i favoriti, ma di certo ce la giocheremo. Il pareggio contro la Germania ci ha dato grande fiducia e non possiamo nasconderci”. Sull’Italia: “Abbiamo seguito la loro partita molto attentamente, analizzandola tatticamente e anche dal punto di vista strategico. Sono imprevedibili, ma non vediamo l’ora di giocarla. Siamo preparati”.

Foto: twitter Svizzera