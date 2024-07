Yakin: “Non meritavamo di tornare a casa. Grande Europeo. Purtroppo i rigori sono così”

Murat Yakin, CT della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Inghilterra a Euro 2024.

Queste le sue parole: “Questa eliminazione fa male, sono triste per l’intera nazione e per i miei ragazzi. L’Inghilterra non ha avuto molte occasioni, mentre noi ne abbiamo create parecchie: non meritiamo di tornare a casa, ma possiamo essere davvero orgogliosi. I rigori sono una questione di fortuna e noi non l’abbiamo avuta, usciamo a testa alta perché abbiamo creato molti problemi alle grandi squadre. Oltre alle buone partite giocate, dobbiamo essere soddisfatti anche per tanti altri aspetti legati alla nostra partecipazione all’Europeo. Siamo riusciti a rendere felici i nostri tifosi che ci hanno seguito qui in Germania”.