Il CT Murat Yakin: “Jashari può diventare un top. E su Athekame…”

08/08/2025 | 11:00:57

Intervistato di recente a La Gazzetta dello Sport, il CT Murat Yakin ha parlato del volto nuovo di casa Milan: Ardon Jashari. Il commissario tecnico svizzero ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti anche un altro obiettivo rossonero Zachary Athekame. In merito a quest’ultimo: “Athekame è un profilo molto interessante, soprattutto se si considera la sua età: deve ancora compiere 21 anni. Non l’ho ancora allenato in nazionale maggiore, ma ovviamente l’ho seguito da vicino sia con il suo club che nelle nostre selezioni giovanili, dove ha avuto una crescita molto positiva. Nonostante sia ancora giovane, ha già accumulato una discreta esperienza in Champions. E poi ha grande energia e tatticamente è intelligente”. Su Jashari: “È una mezzala moderna con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Ardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento: lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader. Se temo che possa faticare come De Ketelaere? Non sono per nulla preoccupato. A soli 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori dalla Svizzera ha convinto tutti, anche in Champions. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top”.

Foto: sito Milan