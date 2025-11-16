Yakin coccola Ndoye: “A Bologna è migliorato tatticamente”

16/11/2025 | 13:30:35

Dan Ndoye trascina la Svizzera e la porta a un passo dal Mondiale. L’esterno del Nottingham Forest, ex Bologna, è ormai la stella della Nazionale elvetica.

Il CT della Svizzera Murat Yakin, se lo coccola in conferenza stampa: “Ndoye? Lavora in modo incredibilmente disciplinato in fase difensiva. E davanti è migliorato in termini di marcature e tatticamente durante il suo periodo a Bologna. La sua velocità era già eccezionale due anni fa, quando lo abbiamo fatto giocare dall’inizio in Romania. Supera l’avversario con grande leggerezza. Deve imporsi settimana dopo settimana, ma anche dimostrare costantemente in allenamento. Però Dan migliora di partita in partita”.

Foto: Instagram Ndoye