Xhaka, tutto per il Milan. Ora bisogna accontentare il Bayer

22/06/2025 | 21:08:12

Granit Xhaka vuole il Milan con tutte le forze, lo ritiene un autobus imperdibile a questo punto della sua carriera e non essendo più un ragazzino. Gli scrupoli del Bayer, che ha già smantellato privandosi dei gioielli più richiesti, partono dal fatto che la cessione del centrocampista sarebbe un altro duro colpo sulle prospettiva. Ma Xhaka ha ormai scelto e non intenderebbe tornare indietro, il Milan deve avvicinarsi ai 15 milioni chiesti per il cartellino, ben oltre gli scrupoli legati alla carta d’identità (il club ha sempre voluto gente giovane per potenziali plusvalenze) dopo gli accordi con Modric.

Foto: sito Bayer Leverkusen