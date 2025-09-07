Xhaka su Jashari: “Ardon tornerà ancora più forte. Ecco cosa gli dicevo sempre”

07/09/2025 | 15:30:13

Dal ritiro della Svizzera, Granit Xhaka ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo compagno di squadra in Nazionale, Ardon Jashari, attualmente fermo ai box. Di seguito le sue parole: “Ad Ardon dicevo: ‘Il tuo momento arriverà’. Lui ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”.

Foto: sito Milan

