Xhaka sempre nei radar Milan. E Jashari resta nei pensieri

15/06/2025 | 18:29:32

Centrocampo in salsa svizzera, il Milan continua a lavorarci. Dopo l’arrivo di Modric a parametro zero, le firme al termine del Mondiale per Club che l’asso croato disputerà con il Real Madrid, sempre nel mirino sia Xhaka che Jashari. Il primo sarebbe l’uomo d’ordine che cerca il Milan, non è più un ragazzino (33 anni a settembre), la sua disponibilità c’è da sempre ma ora bisogna capire la valutazione che darà il Bayer Leverkusen visto che il contratto scadrà tra tre anni. Jashari è il grande investimento per il futuro, all’interno di una lista che comprende altri nomi: non andiamo distanti dalla verità se diciamo che il 2002 andrebbe di corsa al Milan, pur all’interno di una concorrenza importante. Da non trascurare il fatto che il suo entourage sia albanese come il direttore sportivo Tare. La richiesta del Brugge si aggira sui 35 milioni, la cessione di Musah potrebbe consentire di avere un altro tesoretto, di sicuro il club rossonero non smette di seguire Jashari. E aspetta di capire la richiesta Bayer per Xhaka.

Foto: Instagram Leverkusen