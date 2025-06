Xhaka-Milan: missione di Tare in Germania

17/06/2025 | 14:30:52

Il Milan continua a seguire Granit Xhaka, il centrocampista che piace ad Allegri all’interno di una rivisitazione del reparto. Per il classe 1992 ieri c’è stata una missione del direttore sportivo Tare in Germania, incontro con gli agenti di Xhaka in modo da trovare la formula giusta per convincere il Bayer Leverkusen. Il club tedesco, che ha già ceduto tanto in questa sessione di mercato, vorrebbe resistere e giocherà al rialzo. Ma il pressing del Milan è in corso e continuerà.

Foto: Instagram Leverkusen.

