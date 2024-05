Xhaka: “Le squadre italiane sono sempre speciali e forti in difesa. L’Atalanta è ancora più specializzata. Ci saranno tanti uno contro uno”

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato a Uefa.com in vista della finale di Europa League contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Il nostro segreto? Tanti fattori. Ovviamente non si possono vincere partite senza qualità, quindi la qualità viene prima di tutto. Anche la mentalità: la voglia, la fame di giocare a calcio, di non perdere e di lavorare. Il lavoro che facciamo giorno dopo giorno, prima dell’allenamento o dopo l’allenamento. Queste sono le cose fondamentali”.

Su cosa rende speciale questa squadra: “La squadra ha alcuni giocatori molto giovani che hanno fame di vittoria, ma ci sono anche giocatori più navigati che hanno ancora questa fame. Questo mix di giocatori esperti e giovani, e il rispetto che ci mostriamo l’un l’altro ogni giorno, è il modo in cui descriverei la squadra”.

Su Xabi Alonso: “Io punterei sulla sua personalità e sulla sua mentalità vincente. L’aveva già quando era un giocatore. Ma anche come allenatore ce la trasmette, non solo in partita ma anche in allenamento. Ci dà sempre istruzioni su come vincere le partite, su come rimanere calmi anche se stiamo attraversando un momento non molto positivo”.

Sulla finale contro l’Atalanta: “Le finali sono lì per essere vinte. Le squadre italiane sono sempre speciali e forti in difesa. L’Atalanta è ancora più specializzata in questo. Ci saranno molti uno contro uno in campo. Loro sono fisicamente molto forti e veloci, ma anche noi abbiamo qualche qualità”.

Foto: Instagram Leverkusen