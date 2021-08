Xhaka: le parole di Arteta e i lanci social più forti di alcune certezze

Certezze mai, a maggior ragione quando ti dicono che il trasferimento diè questione di tempo. Prudenza sempre perché il calciomercato è fatto così, a maggior ragione in questa fase complicata e delicata. Altrimenti si corre il rischio di fare la fine di quella storia con il consulente fittizio che dice “Kaio Jorge ha un contratto in scadenza nel 2023” e invece l’attaccante del Santos presto raggiungerà la Juve per le visite. Considerato che il suo contratto scadrà a dicembre e la Juve pagherà un indennizzo. Nel caso di Xhaka ci sono stati due passaggi decisivi, dopo un paio di mesi di fittizie certezze. Il primo: la presa di posizione di Arteta , con l’Arsenal che prepara il rinnovo. Il secondo: il post social dello svizzero che dichiara di essere felice all’Arsenal. Tutto il resto… filosofia pura. Sono sempre possibili colpi di scena ma oggi la realtà è soltanto questa.