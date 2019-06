Xhaka: “Io via dall’Arsenal? A Londra sto benissimo e ho un contratto lungo”

Granit Xhaka fa chiarezza sul proprio futuro. Nei giorni scorsi dalla Svizzera era rimbalzata la notizia secondo cui l’Inter sarebbe molto vicino al centrocampista di proprietà dell’Arsenal, ma in base alle informazioni in nostro possesso – come vi abbiamo raccontato – la pista Xhaka-Inter è freddissima. Lo stesso specialista svizzero classe ’92 ha parlato così ai microfoni di Blick: “Lasciare l’Arsenal? Ho firmato il rinnovo solo lo scorso anno e ho ancora quattro anni di contratto. Sono felicissimo a Londra e anche la mia famiglia lo è, e questa è la cosa più importante. Io capitano dell’Arsenal? Sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal